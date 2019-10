Cinghiali, ennesimo incidente sulla statale 16: scontro con lâ€™auto di un ventenne di Scerni

Se l'è cavata con un grosso spavento e l'auto danneggiata, ma è illeso. La vittima dell'ennesimo incidente stradale causato dai cinghiali sul tratto abruzzese della Statale 16 è G.Z., un ventenne di Scerni.

Lo scontro è avvenuto ieri sera in territorio di Casalbordino. All'improvviso, dai terreni circostanti la statale Adriatica è sbucato un ungulato, che ha attraversato velocemente la carreggiata. Il ragazzo, alla guida della sua Fiat Punto, non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

Il giovane è uscito dall'abitacolo e ha constatato che il cinghiale aveva ammaccato la carrozzeria e rotto il paraurti. Sconsolato, ma incolume, il ventenne ha rinunciato a chiamare i soccorsi.

Non si ferma la scia di incidenti causati dagli ungulati. Nella serata di giovedì, era capitato a un cinquantenne di Vasto, che ieri ha raccontato a Zonalocale la brutta esperienza vissuta [VIDEO].