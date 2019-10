Cerella, Consiglio comunale straordinario con il sottosegretario regionale ai Trasporti

Il sottosegretario regionale ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, il presidente della Tua (società unica di trasporti regionali), Gianfranco Giuliante, e alcuni rappresentanti di Autoservizi Cerella (da cui, nelle scorse settimane, si sono dimessi tre membri del cda, compreso l'ormai ex presidente Angelo Pollutri). I vertici regionali del trasporto pubblico interverrano lunedì nella seduta straordinaria del Consiglio comunale di Vasto per fare chiarezza sulla situazione finanziaria della storica compagnia di trasporti e sul futuro di azienda e lavoratori.

Le questioni - Sanità e situazione economica della compagnia di trasporti Autoservizi Cerella. Saranno i principali temi di discussione della seduta straordinaria di prima convocazione del Consiglio comunale di Vasto. I 15 consiglieri comunali sono stati convocati dal presidente, Mauro Del Piano, per lunedì 28 ottobre alle 9.

L'ordine del giorno - 1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbali sedute precedenti del 6 e 24 settembre e del 1° ottobre 2019;

3. Prelievo dal Fondo di Riserva;

4. Interrogazioni ed Interpellanze:

-Interrogazione presentata il 10 settembre 2019, n.51886 di prot., dal consigliere comunale Edmondo Laudazi, in merito a “ Condizioni di sicurezza per svolgimento manifestazioni nel cortile di Palazzo d’Avalos e

Giardini Napoletani”;

-Interpellanza presentata il 30 settembre 2019, n.55643 di prot., dal consigliere comunale Francesco Prospero ed altri, in merito a “ Discarica Zona Industriale – Richiesta Provvedimenti”;

-Interrogazione presentata il 3 ottobre 2019, n.56173 di prot., dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo, in merito a “ Parco Nassirya”;

-Interrogazione presentata il 3 ottobre 2019, n.56173 di prot., dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo, in merito a “ Uffici Pulchra presso PalaBCC ”;

-Interpellanza presentata l’8 ottobre 2019, n.56968 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani ed altri, in merito a “Composizione della commissione valutazione idoneità per la selezione di cinque esecutori

tecnici/operai”;

-Interpellanza presentata il 10 ottobre 2019, n.57907 di prot., dal consigliere comunale Francesco Prospero ed altri in merito a “ Aqualand del Vasto”;

5. Situazione sanitaria ed ospedaliera del vastese; (Argomento richiesto in data 24.09.2019, n.54590 di prot., dai consiglieri (d’Elisa, Giangiacomo, Laudazi, Prospero, Suriani)

6. Esame dello stato della Società Cerella S.p.A. – Provvedimenti; ( Argomento richiesto in data 17 ottobre 2019, n. 59394 di prot., dal consigliere Luciano Lapenna ed altri)

7. Proposta di deliberazione presentata in data 24.09.2019 dal consigliere Francesco Prospero ed altri in merito a “ Campo allenamenti ASD Bacigalupo Vasto Marina ”

8. Mozione presentata il 27.09.2019, n. 55399 di prot., dal consigliere Maria Molino ed altri in merito a “ Stato di emergenza climatica ed ambientale” ;

9. Mozione presentata l’8.10.2019, n. 57296 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in merito a “ Misure di sostegno all’acquisto di dispositivi anti abbandono dei minori”;

10. Mozione presentata il 14.10.2019, n. 58352 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo ed altri avente in oggetto: “ Provvedimenti in merito a nomina Comandante P.M., regolamento della P.M. e posizione organizzativa ”;

11. XXX anniversario del gemellaggio Vasto-Perth – Provvedimenti;

12. Ratifica deliberazione di G.M. n.254 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019: Fondi rette minori”;

13. Ratifica deliberazione di G.M. n.255 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:Piani di conciliazione programma PO FSE 2017/2019”;

14. Ratifica deliberazione di G.M. n.256 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:Decreto legislativo 65/2017-Decreto MIUR 687/2018”;

15. Ratifica deliberazione di G.M. n.257 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:Piano di non autosufficienza anni 2019/2020/2021”;

16. Ratifica deliberazione di G.M. n.258 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:Progetti Fondo “ Dopo di noi”

17. Ratifica deliberazione di G.M. n.259 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019:- Vita indipendente ordinaria L.R. 57/2012-”;

18. Ratifica deliberazione di G.M. n.260 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019: Abbattimento barriere architettoniche ”;

19. Ratifica deliberazione di G.M. n.261 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019: Interventi in favore della disabilità”;

20. Ratifica deliberazione di G.M. n.262 del 25.09.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019: Festività di San Michele”;

21. Ratifica deliberazione di G.M. n.283 del 18.10.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019- Adeguamento statico scuola primaria “ R.Chinni”;

22. Ratifica deliberazione di G.M. n.285 del 18.10.2019 avente in oggetto: “ Variazione di bilancio 2019/2021 – Annualità 2019- Tratto viabilità comunale loc. Sant’Antonio Abate”.