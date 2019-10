"Lâ€™incrocio a Santâ€™Antonio abate Ã¨ pericoloso: chiediamo piÃ¹ sicurezza"

"Serve più sicurezza sulle strade del nostro quartiere". I residenti di Sant'Antonio abate chiedono attenzione sulla condizione dell'incrocio tra via Cardone e la provinciale 181 - la strada che porta al villaggio Siv e a San Salvo - che presenta più di una criticità. Qui, in passato, si sono verificati incidenti anche di una certa gravità e, quotidianamente, c'è il rischio di scontri. Il semaforo è ormai rotto e spento da tempo, la segnaletica orizzontale e verticale scarseggia.

Se a questo si aggiunge che non sempre gli utenti della strada rispettano limiti di velocità e le regole di circolazione, ecco che per i residenti di questa zona la situazione diventa davvero critica. Anche perchè, oltre alla pericolosità dell'incrocio, ci sono altre criticità, come la la mancanza di un adeguato marciapiede per poter andare a piedi - magari anche spingendo un passeggino - verso il centro città, o una pensilina per la fermata del bus.

Nel video le richieste dei residenti.