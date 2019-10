Studentesse e docenti dell’Istituto Palizzi in Turchia per l’Erasmus+

Studentesse e docenti dell'istituto Palizzi di Vasto sono da ieri ad Ankara, in Turchia, rappresentando l'Italia in un progetto Erasmus+. La delegazione è formata dalle studentesse Valeria Acquarola, Veronica De Risio, Alissa D'Aulerio e Sara Marino e dalle docenti accompagnatrici Lucia Bumma - coordinatrice del progetto - e Anna Olivastri.

"Il progetto dal titolo Learning through school projects-Motivate, Create Awareness and Make Student More Responsible, promuove la crescita culturale degli studenti attraverso la realizzazione di progetti che incrementino la consapevolezza dei valori culturali della nostra Nazione e la conoscenza di quelli dei paesi partner", spiega una nota dell'istituto.

Nel progetto sono coinvolte come partner scuole di Turchia, Romania, Grecia e Croazia oltre al Palizzi per l'Italia. "Lo scorso anno sono già state realizzate le mobilità ad Arta in Grecia e a Varazdin in Croatia. Nel 2020 a Marzo l'appuntamento in Italia e, a maggio, in Romania. Gli studenti dell'Istituto Palizzi partecipano con entusiasmo al progetto, felici di cogliere questa occasione per conoscere altre culture ed altre realtà scolastiche".