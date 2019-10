Sabrina Bocchino replica a Smargiassi: "Non sono per la politica del presenzialismo"

Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega replica alle critiche di Pietro Smargiassi (M5S) sull’assenza all’assemblea pubblica di ieri convocata dal comitato Difesa del comprensorio vastese, dopo il quinto incendio nella discarica gestita dalla Cupello Ambiente. L'esponente pentastellato aveva criticato aspramente gli assenti Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino e Nicola Campitelli chiedendo per quest'ultimo la revoca della delega all'Ambiente al presidente Marsilio [LEGGI].

“Sono per la politica dei fatti – dice Sabrina Bocchino – non del presenzialismo, come evidentemente piace fare a chi non ha alcuna responsabilità di governo. Sull’argomento ho preso una posizione chiara a difesa della salute dei cittadini, prima di ogni altra considerazione politica. Concetto ribadito oggi dal presidente Marsilio e dall’assessore Campitelli in una conferenza stampa, dove ero presente assieme al Direttore dell’Arta Chiavaroli. Ques’utlimo ha spiegato che appena dopo l’incendio sviluppatosi nella terza vasca del Civeta di Cupello, immediatamente sono state effettuate le verifiche nell'area e gli esiti dei prelievi, soprattutto quelli eseguiti fuori dal perimetro della discarica, sono risultati negativi".

"Ieri ero in commissione, come Smargiassi, poi i miei impegni, all’Aquila, sono proseguiti con alcuni adempimenti da segretario del’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Chiedo scusa ai membri del comitato, ma la Lega era presente all’assemblea con un suo rappresentante istituzionale del territorio che mi riferiva, in tempo reale, sui contenuti degli interventi assembleari. Oggi, abbiamo ritenuto di fare una conferenza stampa regionale sul tema Civeta che seguiamo con grande interesse e attenzione. Non a caso l’assessore Campitelli ha ribadito che 'l'unico interesse della maggioranza è la tutela della salute dei cittadini'".