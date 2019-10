Marcovecchio e Bocchino non partecipano all’assemblea, Smargiassi: "La loro assenza è grave"

"Mi sarei aspettato di trovare i rappresentanti della maggioranza regionale, invece i due consiglieri eletti dal territorio sono assenti".

Critico il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi (presidente della commissione Vigilanza), sull'assenza di Manuele Marcovecchio (tra l'altro presidente della commissione regionale Ambiente e attuale consigliere comunale, nonché ex sindaco di Cupello) e Sabrina Bocchino, entrambi in quota Lega dall'assemblea pubblica di ieri convocata dal comitato Difesa comprensorio vastese dopo il quinto incendio in discarica [LEGGI].

"Eravamo tutti impegnati in una seduta della V Commissione (Salute), quando sono andati via. A quel punto sono andato via anche io per partecipare all'assemblea e sinceramente ero convinto di trovarli qui, invece non ci sono così come l'assessore all'Ambiente, Campitelli". Stamattina alcuni degli assenti citati da Smargiassi terranno una conferenza stampa sull'argomento a Pescara e non nei territori coinvolti dall'incendio e dai fumi [LEGGI].

L'esponente pentastellato ha poi aggiunto: "Campitelli si sarebbe dovuto dimettere subito dopo questi fatti, non lo ha fatto e ho chiesto al presidente Marsilio di revocargli la delega". Su questo punto il governatore ieri pomeriggio ha rilasciato una nota stampa per esprimere fiducia per il proprio assessore.