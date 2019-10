La comunità di Casalbordino in festa per il 25° di sacerdozio di don Silvio Santovito

Ieri sera la comunità di Casalbordino si è stretta a don Silvio Santovito per celebrare i suoi 25 anni di sacerdozio. Don Silvio, originario di Casalanguida, era stato ordinato sacerdote da monsignor Edoardo Menichelli il 22 ottobre 1994, insieme a don Gianfranco Travaglini e don Massimo D'Angelo, a Chieti [GUARDA]. Nel 2003 il suo arrivo a Casalbordino come parroco del S.S. Salvatore. Nella chiesa gremita di fedeli don Silvio ha presieduto la celebrazione della messa, con il vice parroco don Arul, don Nicola e don Andrea. Don Silvio è il fondatore e la guida della fattoria sociale VitaFelice ed è cappellano della Casa Lavoro di Vasto. Alla celebrazione, animata dal coro parrocchiale diretto da Sabina De Rosa, era presente il vicesindaco Luigi Di Cocco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e c'erano molti suoi concittadini di Casalanguida.

"Sono stati anni ricchi di esperienze, di incontri, di amicizie e anche di sofferenze e di preoccupazioni - ha detto don Silvio nell'omelia -. Ho sperimentato quanto sia vera la Parola di Gesù: scegliendo Lui e rinunciando ad una vita propria, in realtà si riceve molto molto di più quello che si lascia. Il Signore ti fa toccare con mano quanto sia grande la sua opera, quanto si serva di strumenti poveri per agire in mezzo al suo popolo e al mondo. Senza merito, il Signore ti ama davvero e te lo dimostra ogni giorno. Il Signore ha guidato la mia vita, anche quando essa poteva procedere per sentieri tortuosi. Mi ha voluto davvero bene! Oggi nel mio cuore c’è tanta gratitudine: a Dio per avermi chiamato; alla mia famiglia, ringrazio voi tutti per l’aiuto che mi avete dato e che continuate a darmi".