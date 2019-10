Incendi in discarica, D’Amico e Pollutri chiedono le dimissioni del sindaco e scrivono al Ministero

Dopo il quinto incendio nella discarica della Cupello Ambiente, i consiglieri comunali Camillo D'Amico e Angelo Pollutri chiedono le dimissioni del sindaco Graziana Di Florio per "le sue gravi responsabilità politiche" anticipando che avanzeranno la richiesta nelle sedi istituzionali. I due membri dell'opposizione hanno inoltre inviato una lettera al ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio per portarlo a conoscoscenza dei fatti che si stanno verificando in Valle Cena.

A renderlo noto sono gli stessi esponenti dell'opposizione che parlano di "inadeguatezza del sindaco, del presidente della Regione Abruzzo, dell'assessore Campitelli e del nostro presidente della commissione Ambiente nel governare l'emergenza ambientale scaturita in seguito al sequestro giudiziario disposto dalla Procura della Repubblica di Vasto".

D'Amico e Pollutri precisano di aver chiesto l'intervento del ministero affinché eserciti "il potere sostitutivo per il buon governo della situazione di crisi; invocando, del pari, il potere ispettivo dello stesso e il suo potere sanzionatorio e risarcitorio per quanti si sono resi responsabili della cattiva gestione della cosiddetta terza vasca a servizio del Civeta, in tempo di sequestro".

I due consiglieri comunali, poi, censurano il comportamento del presidente della commissione Ambiente, Manuele Marcovecchio, "il quale ha persino disertato l'incontro pubblico fissato per parlare proprio dei temi del Civeta".