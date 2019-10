Futsal Vasto: vincono under 15 e under 17 all’esordio in Coppa, cade l’under 19

Con lo scorso weekend tutte le formazioni giovanili del Futsal Vasto hanno iniziato ufficialmente la loro stagione agonistica. In vista dell'avvio dei campionati di categoria è la Coppa Abruzzo ad aver impegnato le squadre biancorosse under 15 e under 17.



Coppa Abruzzo under 17 | Futsal Vasto - Sant'Eusanio 5-1

Netta vittoria sul campo di casa del Polo San Gabriele per i ragazzi di mister Giampaolo Porfirio. Partita senza storia quella giocata dai baby biancorossi che si impongono per 5-1 con la tripletta di Coppola e i gol di D'Annunzio e Di Foglio.

Coppa Abruzzo under 15 | Vigor Lanciano - Futsal Vasto 4-6

Successo in trasferta per i ragazzi di mister Salvatore Trapani. In una bella sfida contro i pari età frentani, i vastesi riescono ad imporsi 6-4 con la doppietta di Maranca, le reti di Brettone, Cipollone e Tarantini e con un'autorete a favore.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Tombesi Ortona 2-8

Cade tra le mura amiche del PalaSalesiani la formazione guidata da Domenico Giacomucci. Nel primo tempo i biancorossi tengono bene il campo, dopo lo svantaggio trovano il pareggio con Falorio e poi vanno negli spogliatoio sotto per 2-1. Nella ripresa c'è il calo del Futsal Vasto che rimedia due espulsioni (Falorio e Gabriele) e subiscono altri sei gol segnandone uno, su rigore, con Grosso.