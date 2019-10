"Racconti dei borghi meravigliosi": la telecamere della tv giapponese a Celenza sul Trigno

Dopo cinque giorni intensi, si è conclusa la gradita presenza della troupe televisiva BS-Nippon Television (BS-NTV) presso il nostro paese di Celenza Sul Trigno per la registrazione del documentario giapponese “Racconti dei borghi meravigliosi”.

Onorati di prendere parte ad un programma televisivo giapponese dedicato ai piccoli borghi italiani per raccontare agli spettatori i valori della famiglia, dell’amore per il borgo, della passione per il lavoro e per le tradizioni.

Spesso, vivendo nei piccoli paesi interni ci misuriamo sempre con una realtà povera di servizi di ogni genere, dimenticando i privilegi di una vita più tranquilla, forse più a misura d’uomo, dove i rapporti hanno ancora il sapore di un’Umanità che molto spesso nei grandi centri si perde in sguardi assenti e distratti, passi affrettati, tempi morti.

Il paese è diverso: lo sguardo del paesano è fin troppo attento al tono di voce con cui saluti, all’abbigliamento scelto, che puo’ indicare se resti o sei in partenza. Così anche l’arrivo di una troupe televisiva diventa un evento festoso.

Attorno al giovane regista Shimasaki Ryita, il cameraman Tomohiro Matsunaga, l’interprete Hirata Erina e il driver Christian, si è stretto calorosamente un paese intero.

La pro loco “Coelentia” ringrazia il Sindaco dott. Walter Di Laudo e l’Amministrazione per il patrocinio, ringrazia le attività artigianali che si sono adoperate per far conoscere antiche tradizioni tramandate nel tempo e ancora attive nel borgo. Ringrazia, ancora, l’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino- Carunchio nella persona del dirigente dott.ssa Anna Paolella e gli insegnanti della Scuola Primaria di Celenza Sul Trigno per la collaborazione nella realizzazione del documentario in cui prende parte come co-protagonista un’alunna dell’Istituto con la passione per la tessitura di fantasiose creazioni artigianali.

Il Consiglio Direttivo Pro loco “Coelentia”.