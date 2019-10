SportAbilità, grande entusiasmo in spiaggia per il torneo finale di frisbee

Si è concluso ieri, con un divertente torneo in spiaggia, il corso di frisbee nell'ambito del progetto SportAbilità promosso dall'Anffas Vasto con associazioni e istituzioni del territorio. I ragazzi che stanno seguendo il progetto sono stati guidati da Domenico Salvatorelli, istruttore nazionale FIFD, Federazione Italiana Flying Disc [GUARDA IL VIDEO].

Con il progetto SportAbilità i ragazzi hanno potuto cimentarsi in diverse discipline e, una stagione autunnale con un clima mite, ha permesso loro di giocare e divertirsi in spiaggia fino ad oggi. "Come per gli altri sport - commenta Paola Mucciconi, presidente Anffass Vasto - i ragazzi sono stati guidati nell'apprendimento della disciplina e nel tirare fuori le loro potenzialità. Domenico Salvatorelli è un vero campione, è stato bravissimo con tutti i nostri ragazzi".

A fine pomeriggio la consegna degli attestati e l'immancabile foto di gruppo con Domenico che ha voluto regalare all'Anffass un frisbee con la sua dedica a ricordo di questa bella esperienza.