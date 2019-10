Matrimoni civili fuori dal municipio, ok solo per il d’Avalos: la Prefettura boccia gli altri siti

Solo Palazzo d'Avalos è idoneo a celebrare i matrimoni civili al di fuori del municipio. Le altre location, corrispondenti a 6 strutture private sul mare, sono state bocciate dalla Prefettura di Chieti.

Lo ha comunicato il vice prefetto, Gianluca Braga, in una lettera inviata al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

La lettera - "In riferimento - scrive Braga, dirigente dell'Area II dell'Ufficio territoriale del Governo - alla nota numero 46251 del 5 agosto scorso concernente" la celebrazione di matrimoni civili in siti diversi dalla casa comunale, "si fa presente che, all'esame della delibera di Giunta comunale sopraindicata, a parere di questa Prefettura i siti e le modalità individuate per la celebrazione del matrimonio civile fuori dalla casa comunale - fatta eccezione per Palazzo D'Avalos - non rispettano i requisiti di esclusività e continuità delle destinazione, così come delineati dal Consiglio di Stato, con il parere numero 196/2014. Pertanto, il provvedimento in parola è stato trasmesso alla competente Direzione centrale del citato Ministero, al fine di avere un parere al riguardo".