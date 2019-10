Ladri nella chiesa di San Michele: rubato candeliere votivo con i soldi delle offerte

Ladri in chiesa. Raid nella chiesa di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto.

Mani ignote hanno arraffato un candeliere votivo elettrico contenente le offerte dei fedeli. È accaduto ieri, tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, quando il vice parroco, don Tommaso, è entrato nel piccolo tempio che sorge nella parte alta della città e "ho visto - racconta a Zonalocale - che mancava un candeliere, mentre dal secondo erano state tolte le candele e staccato il cavo della corrente. Probabilmente, si preparavano a rubare anche quello. Hanno preso il candeliere perché dentro c'erano le monetine donate dai fedeli, ma si tratta di una piccola cifra". La chiesa attualmente è aperta per buona parte della giornata. "Ho dato disposizioni - racconta don Tommaso - di tenerla chiusa nel primo pomeriggio, quando è più facile che accadano dei furti".

Non è la prima volta che la parrocchia viene presa di mira dai ladri. Il 22 gennaio del 2018, infatti, i malviventi entrarono nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, rubando alcune migliaia di euro che servivano a pagare dei lavori di manutenzione della struttura [LEGGI] [VIDEO].

Il parroco, don Antonio Totaro, in questi giorni è in pellegrinaggio in Terra Santa. Al suo ritorno, purtroppo, avrà una brutta sorpresa.