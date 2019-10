La San Gabriele sconfitta da Teramo all’esordio in campionato

Esordio amaro in campionato per la San Gabriele Pallavolo Vasto sconfitta 3-0 dal Teramo. Davanti a un buon pubblico, nella palestra del Polo San Gabriele, la squadra vastese non è riuscita a tenere testa alle ragazze allenate dall'ex tecnico della San Gabriele, Mario Arrizza.

Un peccato per le giocatrici di Mattia De Angelis che erano partite bene nel primo set salvo poi farsi raggiungere e superare dalle teramane vincenti per 25-21. La squadra ospite ha poi conquistato anche gli altri due parziali con il punteggio di 25-20 e 25-21.

Una sconfitta da archiviare presto per tornare a lavorare in palestra concentrandosi già sul prossimo impegno.