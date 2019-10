Sfida donne-uomini a colpi di strike: "Il mio tempo qui", nuovo videoclip de Le Colonne

Dopo il lancio del singolo ecco che arriva il nuovo videoclip de Le Colonne. "Il mio tempo qui" è il nuovo brano uscito dalla penna di Matteo e Andrea Colonna insieme a Nicola Stivaletta con un sound "anni 70" dal ritmo trascinante. [LEGGI L'ARTICOLO]

Il video è stato realizzato da Gianmarco Capri e Silvio Laccetti per Impresso Visual. "Abbiamo ascoltato la prima volta Il mio tempo qui a Milano, a casa di Matteo - raccontano Gianmarco e Slvio - . Avevamo appena finito le riprese de Il colloquio ed è bastato un ascolto rapido per farci venire in mente il soggetto del video. Una partita a bowling, un duello in stile Il grande Lebowsky. L'idea è piaciuta a tutti e abbiamo aspettato l'estate per girarlo a Vasto, potendo contare sui tanti ragazzi tornati per le vacanze a casa. Ci siamo divertiti tanto e, grazie alla disponibilità e l'ospitalità de L'Elefante Rosa, abbiamo cercato di rendere il più colorato possibile questo videoclip". Per gli esterni i registi e la band hanno scelto il mare vastese, come omaggio a quella terra in cui hanno le radici.

Sono stati coinvolti tanti amici de Le Colonne che, molto volentieri, hanno raccolto la sfida di far parte di questo nuovo videoclip. Nella sfida sulla pista da bowling è Cinia Pietrocola, protagonista femminile del video, a sfidare i fratelli Colonna... chi vincerà?