Il 2° libro di poesie di Angela Salvatore: "Dopo la prima esperienza meditai il suicidio"

Travolta dall'eros . È il titolo del secondo libro di poesie di Angela Salvatore, pubblicato da Arduino Sacco Editore.

"È una raccolta - racconta l'autrice - di 25 poesie che parlano delle mie prime esperienze amorose, erotiche e sentimentali.

Ho fatto le mie prime esperienze erotiche in età matura, per la precisione a quarant'anni, questo perché avevo paura dell'amore, ben sapendo che l'amore fa soffrire.

Pensavo che la vita solitaria mi potesse salvare dal mal d'amore.

In seguito alla morte di mia madre, però, ho avvertito l'esigenza di ricevere del calore umano, dell'affetto e cosi iniziai a fare le mie prime esperienze amorose, o meglio erotiche. In queste esperienze si possono ritrovare molte giovani ragazze, che si avvicinano al sesso con curiosità e stupore. Il sesso di cui non si parla nelle scuole come se fosse ancora un tabù.

La mia prima esperienza fu duratura ben nove mesi, alla fine della quale ho sofferto tanto da meditare il suicidio.

Ogni volta che mi innamoravo e la storia finiva, ne uscivo a pezzi. Alla fine ho imparato a separare la sessualità dall'amore vero.

Travolta dall eros è questo: un insieme di poesie che vogliono dimostrare che la donna non deve vergognarsi del sesso, né del piacere. Voglio far capire che una donna se ama il sesso non è una prostituta, ma semplicemente una donna passionale.

Parliamo tanto di parità dei sessi e di femminismo ma in realtà in questo ambito non abbiamo raggiunto niente.

Se un uomo ha tante donne è un latin lover da ammirare. Quando è la donna ad essere passionale è una prostituta.

Il mio libro vuole abbattere queste barriere".