"Dati Arta non preoccupanti per la salute pubblica. Installeremo centraline in paese"

"Al momento, non appaiono elementi di preoccupazione". Graziana Di Florio, sindaca di Cupello, riferisce i risultati del monitoraggio dell'Arta, agenzia regionale di tutela dell'ambiente, sulla qualità dell'aria dopo lo scoppio dell'incendio nella discarica della Cupello Ambiente.

"Per quanto di mia competenza, unitamente al vice sindaco Fernando Travaglini, che ha assistito a tutti gli interventi sino all’alba, mi sono recata immediatamente sul luogo dell'incendio e atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, verificando che non vi fossero rischi imminenti alle abitazioni circostanti. Ho quindi informato il direttore dell’Arta, dottor Chiavaroli, che nel corso della nottata ha prontamente inviato i propri tecnici, che hanno fatto diversi campionamenti, in particolare sul territorio di Cupello e Monteodorisio. Il direttore ha disposto ai tecnici di ripetere i prelievi questa mattina, al fine di ulteriori approfondimenti e riscontri; dalle prime verifiche, lo stesso direttore ha riferito che al momento non appaiono elementi di preoccupazione".

La sindaca annuncia, in questa intervista video, altri provvedimenti per tutelare la salute dei cittadini: