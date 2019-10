"Alimenta la solidarietà": sabato 26 ottobre raccolta per le famiglie bisognose

Sabato 26 ottobre l'associazione Un buco nel tetto ha organizzato una raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose di Vasto. "Purtroppo a Vasto ci sono tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese con seri problemi economici e che con molta umiltà e dignità non chiedono aiuto riducendo al massimo le spese, purtroppo a volte anche il cibo", spiegano i volontari dell'associazione.

I volontari dell'associazione saranno presenti per tutta la giornata al Conad Superstore in via Cardone a Vasto. "La nostra raccolta - aggiungono dall'associazione - non risolverà i loro problemi ma darà loro un sospiro di sollievo".