Vince ancora la Vasto Basket: i biancorossi battono 74-62 Perugia

Terzo successo consecutivo per la Ge.Vi. Vasto Basket che ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato di serie C Gold. I biancorossi hanno battuto 74-62 il Perugia Basket nella sfida giocata tra le mura amiche dopo metà partita di rincorsa.

A partire bene sono infatti stati gli umbri, con un 16-7 nel primo quarto che ha costretto Di Tizio e compagni alla rincorsa. Nel secondo parziale la squadra di casa è rimasta in scia pur senza trovare l'aggancio. Al riposo lungo Perugia era avanti ancora di 7 punti, 31-24. Al rientro in campo dopo la pausa lunga la squadra di casa si è rifatta sotto riuscendo a trovare i punti del sorpasso con il gioco da tre punti, canestro più libero aggiuntivo, di Paul che ha segnato il 36-35. Gli ospiti non hanno mollato dando così vita a una serie di sorpassi e contro-sorpassi nel punteggio con Oluic che ha chiuso il parziale con il canestro del 47-44. Nell'ultimo quarto una serie di canestri di Oluic hanno dato la spinta alla Vasto Basket per portarsi a distanza di sicurezza e toccando fino al +16 di vantaggio. A quel punto match virtualmente segnato e vastesi che hanno chiuso con il punteggio di 74-62 allungando così la striscia positiva.

Ge.Vi. Vasto Basket - Basket Perugia 74-62 (7-16/24-31/47-44/74-62)

Vasto Basket: Marchesani ne, Morresi 6, Frattoloso ne, Marino 0, Di Tizio 11, Lovatti 18, Ucci 5, Oluic 24, Paul 7, Delle Donne ne, Maggi ne, Peluso 3. Coach: Ambrico

Perugia: Righetti 1, Marsili 15, Gomez 13, Buca 10, Spagnoli 4, Ciofetta 12, Nana 2, Ragni ne Lupattelli ne Pennicchi 0, Minieri ne, Hannelli 5. Coach: Monacelli