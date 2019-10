Rifiuti abbandonati per strada o gettati dall’auto: in pieno centro la fermata bus è una discarica

In mezzo alla strada c'è persino un melone tagliato in due e poi lanciato sull'asfalto. La fermata degli autobus di piazza Verdi usata come discarica in pieno centro di Vasto.

Le foto sono di ieri sera, scattate attorno alle 23. Sacchi pieni di pattume abbandonati attorno alla palina, altri a qualche metro di distanza, nel punto in cui finisce il marciapiede e inizia una recinzione privata. Qualcun altro, invece, la busta della spazzatura l'ha probabilmente lanciata dall'auto, tant'è che il sacco di plastica si è aperto, spargendo per strada l'immondizia domestica.

Il codice dell'ambiente prevede, per l'abbandono illecito di rifiuti, multe da 300 a 3mila euro (nel caso di rifiuti di piccolissime dimensioni, come gomme da masticare e scontrini, da 30 a 150 euro, sanzione raddoppiata nel caso dei mozziconi) e l'obbligo di rimuovere la spazzatura, ripristinando lo stato dei luoghi. La creazione, invece, di discariche abusive è un illecito penale.

In passato, nei punti in cui spesso si formavano discariche abusive, la polizia locale ha sistemato le fototrappole: videocamere che filmavano gli inquinatori per metterli di fronte alla prova del danno ambientale arrecato.