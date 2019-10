Pari in extremis del Casalbordino. Pirotecnico San Salvo: vince 5 a 4, tripletta di Molino

Un gol allo scadere di Fieroni consente al Casalbordino di evitare la sconfitta e mantenere inalterate le distanze con l'Ovidiana Sulmona, ospite di turno, e la testa della classifica con un buon vantaggio sulla seconda (+5). Il big match di giornata termina 1 a 1 con i casalesi che pareggiano al 90'st grazie al bomber pugliese. Gli ospiti, protagonisti di un buon primo tempo, erano andati in vantaggio con Gonzales a 10 minuti dall'intervallo.

Partita pirotecnica quella del San Salvo in trasferta a Raiano: finisce 4 a 5 per i sansalvesi che mettono in cassaforte 3 punti importantissimi al termine di un'altalena di emozioni. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Zaccagnini già al primo minuto. Al 6'pt pareggia Molino. Al 22'pt i biancazzurri vanno in vantaggio con Vasiu, ma al 30'pt Saponaro riporta in parità il match. Allo scadere della prima frazione di gioco è nuovamente Molino a riportare in vantaggio i sansalvesi. Si torna in campo è c'è il nuovo pareggio di Saponaro dopo quattro minuti. Al 30'st gli ospiti tornano a +1 con D'Alessandro e 10 minuti dopo il Raiano pareggia ancora con Di Giannantonio. Tutto finito? No, allo scadere è l'eterno Molino a segnare la rete decisiva che regala al San Salvo una vittoria esterna importantissima.

L'8ª GIORNATA DI CAMPIONATO

Casalbordino - Ovidiana Sulmona 1-1

Casolana - Athletic Lanciano 3-0

Fater Angelini - Virtus Ortona 3-0

Ortona - Bucchianico 1-1

Raiano - Us San Salvo 4-5

Scafa Passocordone - San Giovanni Teatino 2-1

Silvi - Fossacesia 3-1

Val di Sangro - Miglianico 0-0

Villa - Elicese 1-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 22

Elicese 17

Scafa Passocordone 16

Silvi 16

Ovidiana Sulmona 14

Villa 14

Ortona 13

Fossacesia 12

Miglianico 11

Val di Sangro 11

Casolana 10

Raiano 9

Fater Angelini Abruzzo 9

Us San Salvo 8

Virtus Ortona 3

Bucchianico 3

San Giovanni Teatino 2

Athletic Lanciano 0