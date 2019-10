A Vasto l’incontro con Rosario Esposito La Rossa, fondatore della "Scugnizzeria" di Scampia

Il mercato di Santa Chiara accoglierà domani, lunedì 21 ottobre, la seconda edizione del progetto "Coltiva la Cultura". Ospite dalla giornata sarà Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore di Napoli, che a Scampia ha creato la "Scugnizzeria", libreria di quartiere dove "si spacciano libri", ed è direttore della casa editrice Marotta&Cafiero che impiega tanti giovani di quella terra.

L'evento è il frutto di una positiva sinergia tra la ideatrice Miranda Sconosciuto, insegnante carceraria Cpia, Patrizio Lapenna della Confesercenti e il Comune di Vasto con il sindaco Francesco Menna e gli assessori Peppino Forte (Cultura), Anna Bosco (istruzione e politiche comunitarie), Lina Marchesani (politiche sociali), Luigi Marcello (sviluppo economico). "Una sinergia e una unione di intenti - spiega Miranda Sconosciuto - che ha come com protagonisti la storica libreria indipendente Nuova Libreria della libraia Emanuela Petroro, il Csi e la collaborazione dell'associazione Papa Giovanni XXIII. Un vero gruppo in azione per accogliere il Cavaliere dell'ordine del Merito della Repubblica Italiana Rosario Esposito La Rossa un giovane uomo scrittore, editore e tanto altro".

Rosario Esposito La Rossa, alle 10.30, nell'incontro intitolato "Una storia che vale", dialogherà con gli studenti vastesi che parteciperanno all'iniziativa. Il giornalisa Giuseppe Ritucci modererà l'incontro "accompagnando i ragazzi verso la scoperta del sognare il sogno impossibile nella stora di Rosario, creatore della Scugnizzeria, una libreria indipendente in pieno quartiere di Scampia spacciando cultura e seminando bellezza e speranza".

Lo scrittore farà poi visita alla Casa Lavoro di Vasto, incontrando gli internati e, alle ore 16.30, verrà accolto nella sala consiliare "G. Vennitti" di Vasto dagli amministratori e da un amico vastese di vecchia data, Angelo Marzella, capo scout e presidente del Consiglio di Istituto del Comprensivo "G. Rosetti di Vasto. Un incontro, quello del pomeriggio, aperto a tutta la città per poter conoscere la storia di Rosario Esposito La Rossa che parlerà anche del suo libro, "Eterni secondi", edito da Einaudi Ragazzi.