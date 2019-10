"Amici di sempre, amici per sempre": una serata amarcord per i ’ragazzi’ del quartiere Ciccarone

La 4ª edizione di "Amici di sempre, amici per sempre" del mitico ed indimendicabile quartiere Cimitero, Via Santa Lucia, Via Ciccarone è stata organizzata quest’anno presso il Ristorante “Villa Colanzi “ località Pagliarelli di Vasto, giovedì 17 ottobre. Un gruppo affiatatissimo di amici che hanno condiviso tanti ricordi felici, di stupendi momenti vissuti insieme con grande spensieratezza ed allegria. La serata è stata molto bella perché, oltre alla cena, è stata allietata da diversi eventi che hanno fatto sì che fosse graziosamente diversa dal solito.

Una serata impeccabile sotto un profilo organizzativo, del luogo, del menù con specialità locali. Numerosi sono stati gli eventi che hanno lasciato un segno indelebile a tutto il gruppo di amici, con tanta musica e veri sprazzi teatrali alternati tra sketch e 2 componimenti dialettali "Lu tufuase" e "Vulameje bbene!!" che l’amico Mauro ha dedicato a tutto il gruppo presente in sala.

Un grazie al maestro ritrattista Filippo Stivaletta, che per l’occasione ed in tempi molto ristretti ha realizzato e donato uno stupendo quadro ad olio su tela, "La Sirenetta", che ha trovato il suo vero proprietario in Lucio Di Foglio. Un grazie alle performance dei volontari cantanti che si sono esibiti con brani impegnativi di musica italiana: M. Manna, P.Palazo, N.Marchioli, V. Smargiassi, Jano Palazzo, Lino Scopa Michele Di Foglio e Mauro Sabbatinelli che ha organizzato e voluto come 4° anno consecutivo questo incontro di “Amici di sempre amici per sempre" con l’ausilio dei suoi implacabili ed irresistibili assistenti, Filippo Stivaletta e Michele Di Foglio (Lellino). Quest’ultimo ha allietato la serata con due stupendi brani dei Beatles e Bob Dylan con la sua storica chitarra (ricordo di bambino) ed il suo impeccabile ed inimitabile inglese maccheronico.

Non si può dimendicare il bello della serata con una vera performance del duo Mauro/Lellino che hanno interpretato il brano “Cumm’è” nei panni di Murolo/Martini creando un vero palco di cabaret. Un grazie a tutti del Ristorante "Villa Colanzi", cuochi e camerieri, per l’ottima cena, la professionalità e la collaborazione nella riuscita della serata. Un ringraziamento alla pasticceria "La Vastese" per l’ottima, deliziosa e decorata vivacissima torta.

Un grazie a tutto il gruppo Amici di sempre, amici per sempre con un arrivederci al prossimo anno, ricordando che: "L’amicizia non è cercarsi tutti i giorni, ma volersi bene tutti i giorni… L’amicizia non è trovarsi tutti i giorni, ma esserci sempre".

Amici di sempre, amici per sempre