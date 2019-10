Vasto, sotto gli olivi... i rifiuti abbandonati dagli incivili

Ottobre tempo di raccolta delle olive e di amare sorprese per qualcuno come accaduto a G.D., proprietario di un terreno in contrada Lebba a Vasto.

Ieri pomeriggio, l'uomo recatosi nel proprio appezzamento ha trovato sacconi neri contenenti diversi generi di rifiuti e altra immondizia abbandonata sotto gli alberi dai quali in questi giorni si appresta a raccogliere le olive. Oltre a scarti vegetali e domestici, l'agricoltore ha trovato anche rifiuti provenienti dall'edilizia.

L'uomo ha contattato così i carabinieri forestali di Vasto sperando che riescano a trovare qualche elemento utile per risalire all'incivile di turno.

Prima di poter raccogliere le olive, quindi, l'agricoltore dovrà ripulire l'area e provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti; "Oltre al danno la beffa", commenta a zonalocale.it. Tra l'altro, non è la prima volta che il suo pezzo di terra viene scelto dagli inquinatori: "Qualche tempo vi hanno abbandonato diverse gomme d'auto".