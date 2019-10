Il Centro socio educativo "Il Mosaico" festeggia 10 anni di attività

Con una torta celebrativa il Comune di San Salvo ha festeggiato i vent’anni dall’inizio delle attività del Centro socio educativo "Il Mosaico".

Sono trascorsi già due decenni "da quando gli amministratori di allora ebbero un’idea illuminata e lungimirante per quegli anni creando una grande occasione per colmare un vuoto che c’era nei riguardi delle persone più indifese e porsi a servizio delle famiglie". Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca partecipando con l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza e la responsabile del competente settore comunale Natascia Dell’Osa a una semplice quanto emozionante cerimonia che si è svolta nella sede del CSE in via Toti.

"È stata una grande idea – ha aggiunto – per un’attività diventata centro di eccellenza. Qui abbiamo degli angeli che sono al fianco di chi ha bisogno a dimostrazione che la nostra è una comunità che comprende e pratica i valori della generosità, dell’inclusione e dell’attenzione all’altro".

L’assessore Faienza, nel ringraziare le famiglie che in questi anni hanno creduto nell’attività e nella professionalità delle operatrici a servizio degli utenti del CSE “Il Mosaico”, ha ricordato i numerosi laboratori attivati per favorire le stimolazioni multisensoriali che rendono la struttura una grande opportunità per riservare uno spazio e del tempo per quanti hanno necessità di un’assistenza diretta.