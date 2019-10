I giovani vastesi a Roma per il progetto di coordinamento delle Consulte Giovanili

C'erano anche i giovani vastesi martedì scorsa a Montecitorio alla presentazione del progetto Coordinamento delle Consulte Giovanili del Sud Italia. I rappresentanti della Consulta Giovanile di Vasto erano a Roma insieme ai loro colleghi provenienti da Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Puglia, Lazio e Abruzzo. Per la nostra regione, oltre a quella vastese, erano rappresentate le Consulte giovanili di L'Aquila, Ortona, Tortoreto, Scoppito, Tornimparte e Rocca di Mezzo.

"La proposta è di costituire un organo, di natura apartitica, che riunisca le consulte giovanili del Sud-Italia con l’obiettivo di discutere sulla necessità di rilanciare il Mezzogiorno - ha commentato Mario Enrico Testa, presidente della Consulta Giovanile Vasto - per impedire che i giovani siano costretti a lasciare la propria terra per lavoro e non per loro scelta.

Nei prossimi mesi provvederemo alla stesura dello statuto del Coordinamento per poi passare alle elezioni degli organismi. Come Consulta Giovanile di Vasto crediamo fortemente in questa esperienza di partecipazione attiva dei giovani".

Il prossimo 28 ottobre si riunirà a Vasto il tavolo di lavoro delle Consulte giovanili abruzzesi. "È importante che i ragazzi e le ragazze - ha sottolineato l’assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - facciano rete per confrontare le loro esperienze e favorire così la crescita culturale, consapevole e matura, delle nuove generazioni del nostro Paese".