Dopo una sfida al cardiopalma il Futsal Vasto batte 5-3 l’Area L’Aquila

Vittoria al cardiopalma per il Futsal Vasto nella 5ª giornata del campionato di serie C1. I biancorossi hanno battuto 5-3 l’Area L’Aquila, fanalino di coda del campionato, al termine di una sfida dai tanti ribaltamenti nel punteggio.

Al 5’ la prima occasione della gara con Colombaro che, dopo un dribbling sulla fascia, conclude in porta trovano la risposta dell’estremo avversario. Due minuti dopo, su schema da calcio d’angolo, Di Ghionno calcia di poco sopra la traversa. Al 10’ Della Penna respinge una buona conclusione degli aquilani e, un minuto dopo Gaspari colpisce il palo. Ancora attento Della Penna, al 17’, nel neutralizzare uno schema da calcio d’angolo aquilano. Il Futsal Vasto passa al 22’ con Gaspari bravo ad approfittare di un errore della difesa ospite per recuperare palla e calciare in rete. E allo scadere del primo tempo c’è il bellissimo gol di Silvinho Colombaro che, dopo aver saltato due avversari e il portiere, deposita in rete. Si va al riposo con la squadra di mister Rossi avanti 2-0.

Nella ripresa l’Area accorcia subito le distanze su una ripartenza. I vastesi ci provano sull’asse Mileno-Colombaro con una conclusione che pizzica la traversa e va fuori. La squadra ospite va a caccia del pareggio che arriva a metà tempo. Al 17’ c’è un gol annullato a Mileno per un presunto fallo sul portiere, il gioco va dalla parte opposta e L’Aquila segna il 2-2. Poi, al 22’, la beffa per i biancorossi che sono disattenti su un calcio di punizione battuto velocemente dagli aquilani che vanno in gol per il 3-2. Il Futsal Vasto non ci sta e ci prova con la carta del portiere di movimento. E, al 26’, arriva il gol del 3-3 con il tiro di Salvatore deviato da un difensore aquilano che finisce in rete. Quasi allo scadere arriva la gioia per il Futsal Vasto, ancora sfruttando il portiere di movimento. La palla imbucata da Notarangelo finisce sui piedi di Dante Salvatore che segna così la sua doppietta che vale il 4-3. I vastesi non mollano e, in pieno recupero, Mileno intercetta un pallone che serve a Di Giacomo per il 5-3.

La squadra del presidente Giacomucci conferma la sua imbattibilità casalinga e sale a quota 9 punti in classifica, un buon bottino in questo avvio di campionato. Sabato prossimo per Gaspari e compagni trasferta in casa dell’Antonio Padovani.

La 5ª giornata

Atl.Silvi - Sport Center C5 10-0

Futsal Lanciano - Sulmona Futsal 6-2

Futsal Vasto - Area L’Aquila 5-3

Hatria Team - Magnificat 2-3

La Fenice C5 - Lisciani Teramo 3-1

Lions Bucchianico - Antonio Padovani 2-4

Orione Avezzano - Es Chieti 2-0

La classifica: 13 A. Silvi, Magnificat, Futsal Lanciano; 12 Sulmona Futsal; 10 A. Padovani; 9 Orione Avezzano, Futsal Vasto; 7 Sport Center; 6 Hatria Team; 4 Lions Bucchianico; 3 La Fenice, Lisciani Teramo; 0 Area L'Aquila, Es Chieti.