Con il flash mob "Plastic free" la scuola Spataro ha partecipato alla Settimana della Terra

Oggi la scuola primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto, con le classi 4A , 4B, 4C, 4D, 5A e 5D, ha partecipato con il Flash Mob “Plastic Free” nelle vie del centro storico, alla Settimana della Terra, organizzata da VastoScienza.

I ragazzi, dopo aver approfondito in classe le tematiche ambientali e preparato tanti cartelloni, hanno declamato slogan incitando al rispetto della terra senza più l’uso della plastica, e hanno cantato tutti insieme una canzone scritta dalle quinte “Terra rap”.

I ragazzi hanno notato la sorpresa delle tante persone presenti in piazza, nel vedere così tanti giovani studenti manifestare con passione, e tante sono state le frasi di incoraggiamento, anche da parte del Sindaco Francesco Menna, dell’assessore all’ambiente Paola Cianci e dalla professoressa Rosa Lo Sasso, che hanno incitato i ragazzi a continuare a impegnarsi con passione ogni giorno per salvare la nostra terra. Gli slogan, i cartelloni, hanno fatto comprendere bene il messaggio scelto, per salvare la terra dobbiamo avere tutti comportamenti Plastic Free. Con l’impegno di tutti, a partire dai ragazzi, anche con le piccole cose, ci può essere la speranza di poter cambiare in meglio la vita di tutti.

Scuola Primaria "G. Spataro" IC1 Vasto