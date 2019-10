Casalbordino Lido, lavori per la Via Verde e barriere anti erosione per proteggere la spiaggia

Lavori a Casalbordino Lido per la difesa della costa dall'erosione e per costruire la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Per realizzare il tratto casalese della pista ciclopedonale che costeggerà 42 chilometri di litorale della provincia di Chieti il Comune investirà fondi propri

L'intervista video al sindaco, Filippo Marinucci: