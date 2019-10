1989-2019, 30 anni del gemellaggio Vasto-Perth: punti interrogativi sulla trasferta australiana

Il trentesimo anniversario va festeggiato, ma come? E chi deve andare in Australia a spese del Comune? Il 2019 è il trentellale del gemellaggio Vasto-Perth.

Se ne parlerà in Consiglio comunale, visto che la richiesta arriva dalla stessa maggioranza, in particolare dal Partito democratico. Lo ha confermato a Zonalocale il segretario cittadino del Pd, Luciano Lapenna. E lo conferma anche l'assessore ai Gemellaggi istituzionali, Luigi Marcello: "La delibera deve andare prima in Giunta, poi in Consiglio comunale".

Primo punto interrogativo: chi accoglierà la delegazione italiana? Il Comune di Perth è commissariato, non c'è un'amministrazione politica. "Ma i commissari straordinari - dice Marcello - ci hanno dato la loro disponibilità".

Seconda questione: chi dovrà andare a Perth? Da decidere da quante persone e da chi sarà composta la delegazione istituzionale che andrà in Australia. E gli aspiranti a farne parte non sarebbero pochi.

Il Pd proporrà la discussione in Consiglio comunale. "C'è un apposito comitato - ricorda Marcello - composto da rappresentanti di maggioranza e opposizione e dal presidente dell'associazione Pro emigranti abruzzesi nel mondo, Gianni Petroro. Il Consiglio deciderà sulla trasferta di gennaio a Perth e sulle relative risorse e poi anche sul numero di componenti la delegazione vastese".

E poi c'è la domanda che non riguarda il cerimoniale, ma il futuro: i nipoti e pronipoti degli emigranti vogliono portare avanti e rinnovare il gemellaggio? Attualmente sembra piuttosto tiepido l'interesse delle nuove generazioni verso i rapporti con la terra d'origine dei loro nonni. Fermo restando che l'Australia è una delle mete dei nuovi emigranti: centinaia di ventenni e trentenni partiti di recente dal Vastese e più in generale, dall'Abruzzo, dove di lavoro ce n'è troppo poco.