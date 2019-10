Via Giulio Cesare, un incidente riaccende la polemica. FdI: "La circolazione è peggiorata"

"Torniamo a chiedere la revoca del provvedimento".

Un incidente auto-moto avvenuto stamani in via Giulio Cesare rinfocola le polemiche sulle modifiche ai parcheggi di via Giulio Cesare: gli stalli di sosta non sono più disposti a spina di pesce (tranne quelli a pagamento), ma parallelamente ai marciapiedi.

Stamani, attorno alle 14,45, non lontano dall'incrocio con corso Mazzini, si sono scontrate una Volkswagen Polo e una moto Honda Africa, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte nell'impatto.

"Questa - dice Marco di Michele Marisi, segretario di Fratelli d'Italia di Vasto - è la sicurezza che avrebbero portato le nuove strisce bianche parallele al senso di marcia? Il risultato, quindi, che non solo ci sono disagi a causa del numero inferiore di posti auto, ma vi è evidentemente anche un peggioramento rispetto alla circolazione, resa di fatto pericolosa a causa delle manovre necessarie a uscire dai parcheggi. Le nostre preoccupazioni, dunque, si sono rivelate doppiamente fondate. Insistiamo nel chiedere che la decisione venga rivista nel più breve tempo possibile".