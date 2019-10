Variante alla statale 16, il Comune di Vasto chiede un incontro a Ministero e Anas

"L'amministrazione comunale di Vasto ha sollecitato il Ministero delle Infrastrutture e l’Anas ad un incontro urgente al fine di discutere della variante alla Statale 16 Adriatica". Lo comunica una nota del municipio.

"Con due delibere (la numero 44 del 3 aprile 2017 e la 79 del 29 agosto 2019) il Consiglio Comunale ha definito la necessità di realizzare una variante alla Statale 16 che lambisca la città verso l’entroterra e non verso la costa. Diversi i motivi di tale scelta: in primis la sicurezza. E’ di questi giorni l’ennesimo incidente mortale nel tratto litoraneo in questione e poi in ragione di molteplici aspetti, in particolare di ordine paesaggistico, idrogeologico e di sviluppo turistico dell’area costiera.

Il progetto che l’Anas ha promosso, invece, prevede il passaggio tra gli abitati di Vasto Marina e di Vasto in un’area che rappresenta uno dei contesti di territorio più fragili dal punto di vista idrogeologico ed, al contempo, di maggior pregio naturalistico e turistico. Le delibere dall’assise civica hanno trovato riscontro anche negli uffici tecnici comunali che hanno espresso pareri negativi per il progetto lungo la costa. La stessa contrarietà è stata manifestata anche all’ingegner Antonio Marasco dell’Anas nel corso dell’ultimo sopralluogo il 30 settembre scorso".