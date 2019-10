Ripartono i corsi dell’Università delle Tre Età di Cupello

Ripartono le attività dell'Università delle Tre Età di Cupello con l'apertura delle iscrizioni ai corsi e laboratori rivolti a tutto il territorio (inizio lunedì 4 novembre). "Tante le conferme come Lingua Inglese, Cucina, Pasticceria, Smartphone, Ginnastica, Apicoltura, Corretto stile di vita per conservare la salute, Degustazione vino e olio, Teatro, Chitarra, Scrittura creativa e Fotografia. Ma anche tante le novità come Astronomia, Canto Corale, Danza, Psicologia, Psicopedagogia, Storia della Musica Rock, Urban Art, Ben-essere/Crescita personale e Lingua Spagnola".

Oltre ai corsi, tornano anche il Cammino (mensile con l’inserto Scuola in Cammino realizzato dalle scuole di Vasto e del Vastese), il MIT (Museo Itinerante delle Tradizioni e della Cultura Contadina d’Abruzzo) e – a sostegno della progettualità e della creatività – La Fabbrica delle Idee, contenitore/incubatore per guardare al futuro.

"E così, anche per l’A.A. 2019/20, attraverso i corsi, i laboratori, l’informazione, le attività di ricerca, la presentazione libri, i convegni, i viaggi culturali e gli eventi di socialità, l’Università delle Tre Età di Cupello si impegnerà, come sempre, a donare a tutti la propria bellezza quotidiana", commenta l'organizzazione.