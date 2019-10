Diga di Chiauci, 8 rinvii a giudizio. Prosciolto Mastrangelo

Otto indagati dovranno andare a processo. Prosciolto, invece, perché il fatto non sussiste, l'ex commissario del Consorzio industriale di Vasto, Rodolfo Mastrangelo.

Coì ha deciso il gup del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, al termine dell'udienza preliminare a carico delle 9 persone coinvolte nell'inchiesta condotta dal procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio [LEGGI], sui lavori di completamento della diga di Chiauci, l'invaso sul Trigno la cui piena capienza è attesa da decenni per risolvere la carenza idrica nel Basso Molise e, soprattutto, nel Vastese, dove d'estate la mancanza d'acqua crea forti disagi.

Oggi in aula si sono confrontate la pubblica accusa, rappresentata dal pm Di Florio e gli avvocati difensori Antonino Cerella, Angela Pennetta, Fiorenzo Cieri, Arnaldo Tascione, Vincenzo Mastrangelo e Pierpaolo Andreoni.

Il giudice ha rinviato a giudizio 8 indagati: l'ex commissario del consorzio, Fabrizio Marchetti, il responsabile unico del procedimento, Michelangelo Magnacca, il direttore del Consorzio di Bonifica Sud, Nicolino Sciartilli, il commissario regionale della convenzione, Sandro Annibali, gli ingegneri Sante Di Giuseppe, Giovanni Sportelli e Gilda Buda e l'imprenditore Giuseppe Latte Bovio.

Le accuse, a vario titolo e in concorso, vanno dall'aver procurato un ingiusto vantaggio, all'appropriazione indebita per l'indennità di rimborso e spese non dovute e all'abuso per lavori da decine di milioni di euro per terminare l'opera pubblica, iniziata nel 1985, che ricade in tre comuni della provincia di Isernia: Chiauci, Pescolanciano e Civitanova del Sannio.

La prima udienza del processo è fissata per il 17 dicembre.