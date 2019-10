Castaldi: "Più fondi per la cassa integrazione, così Pilkington può mantenere i posti di lavoro"

Aumentando da 180 a 270 milioni il fondo per la proroga della cassa integrazione straordinaria "anche la Pilkington, con questo intervento, ha la possibilità di proseguire i suoi programmi e mantenere i posti di lavoro".

Lo annuncia Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti col Parlamento: "Manteniamo fede ad un impegno assunto, con un emendamento all’atto del Senato 1476, recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali va ad aumentare le risorse previste dal decreto 148 del 2015 (Decreto attuativo del Jobs act) contenente la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Passiamo da 180 milioni a 270 milioni, dando la possibilità di estensione di intervento fino al 2020: così consentiamo la copertura per il finanziamento di proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, consentendo l'accesso alla prosecuzione di programmi di cassa integrazione per riorganizzazione, crisi aziendale, o contratti di solidarietà. Cosa che coinvolge anche la Pilkington che con questo intervento ha la possibilità di proseguire i suoi programmi e mantenere i posti di lavoro.

Con questo intervento, il Governo, con il M5S in prima linea, risponde alla richiesta di un aiuto concreto arrivata dal territorio, a testimonianza del fatto che siamo pronti ad ascoltare tutti ed a collaborare con tutte le forze politiche, il sistema delle imprese, quando l'obiettivo è il bene dei lavoratori e dei cittadini. Non è mai superfluo ribadire l'importanza strategica della Pilkington, azienda che dà lavoro a ben 2.300 persone, contando anche le società controllate. Nella consapevolezza - precisa Castaldi - che c'è ancora molto da fare per garantire la stabilità dei livelli occupazionali in Pilkington, oggi possiamo comunque esprimere, grazie al nostro essere fedeli agli impegni, soddisfazione per il risultato raggiunto".