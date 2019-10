All’Apc di Vasto la presentazione del romanzo di Orlando Ionata

Sabato 19 ottobre alle ore 17,30, presso l’Auditorium dell’Agenzia Promozione Culturale di Vasto, in Via Michetti 63, l’Associazione Culturale LIBER presenterà il romanzo “Le lacrime del silenzio”, pubblicato da Orlando Ionata con la casa editrice ArteStampa e disponibile presso la Nuova Libreria in Piazza Barbacani.

L’Autore, maestro appassionato di lettura e scrittura, sarà affiancato nella presentazione dalla Dott.ssa Julia Di Luca, con l’intervento musicale del giovane pianista Emanuele Santoro.

L’ingresso è gratuito.