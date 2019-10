A Cupello saranno installate telecamere contro comportamenti incivili e abbandono di rifiuti

Videosorveglianza a infrarossi per "reprimere i comportamenti incivili di alcuni cittadini che, evidentemente, non hanno alcun rispetto per il territorio, la cittadinanza e per tutti gli altri contribuenti che diligentemente si impegnano nell’eseguire quotidianamente la raccolta differenziata dei rifiuti".

Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Cupello guidata dal sindaco Graziana Di Florio. Le telecamere già si sono rivelate di aiuto nella vicina San Salvo contro gli incivili [LEGGI].

"I danni che questi trasgressori provocano a tutta la Comunità sono enormi – aggiunge il Comune di Cupello – sia in termini economici sia in termini ambientali, con negative ripercussioni sul decoro urbano e sulla salute di tutti noi. Non molti si rendono conto che abbandonare rifiuti può costituire un reato di rilevanza penale. In ultimo, si rivolge un invito a tutti i cittadini affinché collaborino alla segnalazione e alla denuncia di tali trasgressioni in quanto i danni ad esse conseguenti ricadono su tutta la collettività, nessuno escluso".