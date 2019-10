"La grandine ha distrutto il 60% di piante e raccolto: per 3 anni neanche un euro"

Niente raccolto, piante danneggiate ("per tre anni niente uva, solo spese"), neanche un euro di risarcimento dei danni causati dalla devastante grandinata del 10 luglio.

Dopo la notizia dei fondi assegnati solo alla provincia dell'Aquila, mentre quella di Chieti è rimasta senza indennizzi [LEGGI 1] [LEGGI 2], gli agricoltori del Vastese non ci stanno ad accettare tutto in silenzio. Quattro di loro ci mostrano una campagna di Vasto in cui i pezzi di ghiaccio hanno distrutto il 60% dei grappoli d'uva e fanno i conti dei danni: decine di migliaia di euro.