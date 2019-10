Slo-d torna con un nuovo videoclip: ecco "Nel freddo artico"

Si intitola Nel freddo artico il nuovo brano di Slo-d, Domenico Ronzitti, rapper vastese che da diversi anni è presente sulla scena musicale con le sue interessanti creazioni. Questo nuovo brano è prodotto da Certibeats e mixato da IssamTDA. Anche questa canzone è diventata un videoclip, pubblicato nei giorni scorsi sul canale Youtube dell'artista.

"Dopo una pausa di riflessione artistica - racconta Slo-d - torno con questo nuovo brano. Ho voluto dedicarlo a una figura femminile, raccontando come il tempo possa logorare un rapporto fino a farlo morire". Il videoclip è stato curato da Pierluigi Patella, che si è occupato di riprese e montaggio. "Ha centrato in pieno il senso della canzone. Grazie all'aiuto di Gaia Colonna, che ha curato il make-up, è venuto fuori un videoclip diverso dagli standard, in cui si tocca visivamente il gelido riferimento del brano".

Nel video è Serena D'Adamo a interpretare la protagonista femminile. "È stata davvero bravissima nel suo ruolo", commenta Slo-d. La fotografa Ludovica Meo ha curato il backstage di cui pubblichiamo le immagini in fotogallery.