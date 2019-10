In fuga su un autocarro rubato e senza patente: fermato dalla polizia stradale di Vasto Sud

Ancora un automezzo recuperato dalla polizia stradale di Vasto Sud dopo il furto avvenuto in nord Italia. Non c'è sosta al traffico di mezzi pesanti che, dopo essere stati rubati, attraversano l'autostrada Adriatica A14 per fnire in Puglia. È andata però male al 60enne residente a Rozzano (Milano), che la scorsa notte stava percorrendo l'autostrada a bordo di un autocarro rubato nel capoluogo lombardo.

All'altezza del casello di Termoli, il mezzo è stato notato dagli agenti della polstrada mentre procedeva a velocità sostenuta. "Insospettiti, hanno cercato di fermare il conducente, ma questi ha improvvisamente aumentato la velocità, intuendo così che potesse trattarsi di un mezzo rubato - spiega una nota del comando provinciale - .

Sono stati allertati anche gli uomini della squadra di polizia giudiziaria della Sottosezione di Vasto Sud e poco dopo gli agenti sono risusciti a fermare il veicolo rubato nei pressi del casello di Poggio Imperiale e a bloccare il conducente".

Il conducente è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Nel corso dei controlli è emerso che all'uomo era stata revocata la patente di guida. Per questo, oltre a dover rispondere della denuncia penale, avrà da pagare una multa da 5.110 euro.