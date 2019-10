Emodinamica a Vasto, Schael conferma: non ci sono i numeri. Verì: "Avviato iter per poterla fare"

Non ci sono i numeri per fare la sala emodinamica nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Lo ha confermato il direttore generale della Asl provinciale, Thomas Schael, incontrando i giornalisti in una conferenza stampa che, di fatto, si è trasformata in un animato incontro con alcuni rappresentanti dei due comitati sorti negli anni scorsi attorno al mondo della sanità vastese: il Comitato per la difesa dell'ospedale del Vastese e il Comitato per l'emodinamica a Vasto. Non solo il manager dell'azienda sanitaria provinciale, nel presidio ospedaliero di via San Camillo de Lellis è arrivata anche l'assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha precisato: "Abbiamo avviato una procedura graduale con un cronoprogramma. Stiamo prendendo in considerazione tutti i dati. Attraverso il potenziamento della diagnostica", con la nuova Tac a 128 strati, "puntiamo ad avere maggiori numeri per avere l'emodinamica. Altrimenti, se proponiamo adesso la sala emodinamica a Vasto, andremo incontro a una bocciatura del Comitato di monitoraggio sulla sanità abruzzese", istituito dai Ministeri della Salute e dell'Economia.

Verì ha, inoltre, ipotizzato un accordo di confine col Molise per giungere a un bacino dutenza adeguato, tra il Vastese e il Basso Molise, a raggiungere la soglia minima dei 250 interventi annui per aprire l'emodinamica a Vasto.