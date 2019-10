Tamponamento a catena: 5 veicoli coinvolti, code sulla statale 16

Cinque veicoli coinvolti nel tamponamento a catena avvenuto oggi, poco prima delle 13, a Vasto Marina,

L'incidente si è verificato sulla corsia nord della statale 16, all'altezza dell'incrocio con via Sebenico, davanti all'ufficio postale della località balneare.

Per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, si sono scontrati una Bmw, una Volksvagen Golf, il furgone Fiat Ducato di un'impresa privata, una Fiat Panda e una Opel Meriva. Non ci sono feriti gravi, solo lievi contusioni che hanno richiesto l'intervento del 118 per accompagnare due automobilisti al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sul posto la polizia locale, che ha eseguito i necessari rilievi, e i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno provveduto a far defluire il traffico a senso unico alternato per il tempo necessario a eseguire i necessari rilievi e a rimuoverei velicoli incidentati.