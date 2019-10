Vertice per la Sam in Regione: la Denso apre a una trattativa, ma la strada è in salita

"Lieve ottimismo", così i sindacati giudicano l'esito dell'incontro di stamattina in Regione all'assessorato delle Attività produttive per la Sam di San Salvo. Al vertice hanno preso parte l'assessore regionale Mauro Febbo, il sindaco Tiziana Magnacca e i rappresentanti della Denso.

L'ottimismo deriva dalla disponibilità della multinazionale ad aprire un tavolo con eventuali altri imprenditori interessati per dar loro la produzione alle stesse condizioni; "Ovviamente la Denso si riferisce a imprenditori o società certificati che rispondano ai prorpi requisiti", commenta Massimiliano Recinella della Cisl.

La cautela sta nello stesso motivo: la strada è in salita. Le ultime puntate della vicenda scoppiata ad aprile raccontano di un capannone svuotato, con i macchinari portati in parte nei magazzini Denso (quelli di proprietà della multinazionale, LEGGI) e in parte altrove [LEGGI].

Il sindaco Magnacca si è detto disponibile a verificare la proprietà dell'attuale capannone. Di ritorno dalla sede della Regione, i sindacati incontreranno i lavoratori davanti ai cancelli.

Le parti torneranno a incontrarsi il prossimo 29 ottobre.