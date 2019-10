Sam, Febbo: "Vertenza difficile, ma la disponibilità della Denso ci lascia ben sperare"

"Ci troviamo di fronte ad una vertenza difficile, ma la disponibilità mostrata dai rappresentanti della Denso che hanno detto di confermare ad altri soggetti commerciali disposti a subentrare alla Sam la commessa lavorativa, lascia ben sperare per il futuro della vertenza. È chiaro che il nuovo soggetto industriale che dovesse subentrare, secondo una procedura seguita sempre dalla Denso, dovrà essere validato dall'azienda stessa per la conferma della lavorazione".

È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo, a margine dell'incontro di stamattina sul futuro dei 25 ex lavoratori della Sam srl [LEGGI], società oggi in liquidazione. La Denso è pronta a confermare la commessa esterna per garantire attività ai dipendenti che facevano parte dell'ex Sam e che hanno una elevata professionalità.

Altro problema è legato alla disponibilità dei capannoni industriali: "In effetti, durante la riunione è emersa questa criticità, nel senso che il nuovo soggetto industriale non avrebbe una propria sede produttiva per riprendere la produzione e fornire la Denso. Su questo aspetto dobbiamo lavorare insieme con il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca".

L'assessore ha riconvocato le parti per il prossimo 29 ottobre.