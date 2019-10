Presentato a Gissi il romanzo "Donne di Gesso" di Valeria Masciantonio

Grande successo di pubblico per la presentazione di Donne di Gesso (Edizioni Ensemble), domenica scorsa, nella sala consiliare del Comune di Gissi. La storia è ambientata proprio a Gissi, città natale dell’autrice, Valeria Masciantonio. Il sindaco Agostino Chieffo e il relatore Davide D’Ugo hanno introdotto l’opera così la cittadinanza, accorsa numerosa, ha potuto conoscere alcuni dettagli della storia: un romanzo famigliare che copre tre generazioni di donne, in bilico fra la durezza della storia e il coraggio di guardare sempre avanti.

"A Gesso, nell’entroterra abruzzese, gli abitanti del buio si chiamano Quelli della buona sera. Entrano nelle case attraverso le porte chiuse, accendono fuochi nelle aie, rovinano i raccolti, sottraggono i bambini appena nati dalle culle. A sedici anni Carmina è già una donna, accudisce i fratelli, dà una mano agli uomini nei campi, e sa che deve tenersi lontana da Quelli della buona sera. Dell’amore ha un vago presentimento, ma non ne ha mai sentito parlare, e manco se l’aspetta più, da quando ha deciso che l’uomo che le avevano detto di prendersi non faceva per lei. Da allora, quando la sera va a prendere l’acqua, i suoi compaesani chiudono le porte mentre passa; come se fosse una strega pure lei. Ma il tempo, anche quello immobile della campagna, può essere così lungo da seppellire le chiacchiere; e il tempo di Carmina è destinato a contare tante stagioni, quelle del riposo e quelle della fatica, quelle della guerra e quelle del ritorno a casa, dai primi del Novecento agli anni Settanta. Il peso di un secolo non schiaccia il piccolo paese di campagna: lo sferza come il vento e diventa presto memoria triste di vecchi; Carmina ci troverà dentro il tempo per l’amore, fragile come le cave di gesso abbandonate che danno il nome al paese, scarno, ma autentico, e il tempo per figlie e nipoti, tutte donne. Carmina e le donne di famiglia diventeranno la roccia contro la quale la superstizione e la miseria si frantumano".

Valeria Masciantonio è nata a Gissi e vive a San Giovanni Teatino. Giornalista pubblicista, ha pubblicato la biografia Remo Gaspari, storia di un italiano nel 2009. Donne di Gesso è il suo primo romanzo.