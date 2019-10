Madre e figlia investite in via Roma, polizia cerca l’automobilista che non si è fermato

I poliziotti cercano l'automobilista che stamattina ha investito due persone a Vasto ed è fuggito.

La polizia indaga per rintracciare la macchina che ha urtato una donna che, con sua figlia, stava attraversando via Roma.

Stamani mamma e figlia erano sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta l'auto che le ha colpite e si è allontanata dal luogo dell'incidente. Soccorse dal 118, le due vittime dell'investimento stradale sono state trasportate all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Le loro condizioni non sono preoccupanti: "La bimba è in osservazione a scopo precauzionale", spiega il dottor Augusto Sardellone, responsabile del pronto soccorso. "Alla madre, invece, sono state riscontrate delle contusioni non gravi".

Gli agenti verificano se ci sono immagini della videosorveglianza che consentano di risalire all'auto e all'identità di chi la guidava. Nei suoi confronti potrebbe configurarsi l'omissione di soccorso.