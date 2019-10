Giro d’Italia 2020: la tappa abruzzese partirà da San Salvo

Partirà da San Salvo la tappa tutta abruzzese del Giro d'Italia 2020.

San Salvo-Tortoreto Lido: una frazione che, a differenza di quanto possano far pensare le due località marittime, presenterà diversi dislivelli, con pendenze impegnative, in particolare a Colonnella e Tortoreto Alto: la carovana rosa salirà nel centro storico, prima di scendere verso il litorale per l'arrivo a Tortoreto Lido. Lo ha annunciato Rete 8.

A distanza di sette anni, San Salvo tornerà a ospitare la partenza di una tappa del Giro: nel 2013, infatti, da San Salvo Marina i ciclisti avevano preso il via, affrontando anche in quel caso un tragitto interamente abruzzese con arrivo a Pescara.

Il 24 ottobre, a Milano, la presentazione ufficiale dell'edizione numero 103, che comincerà da tre tappe Ungheresi [LEGGI].