Del Moro e Marcello: "In via Giulio Cesare modifiche ai parcheggi per garantire sicurezza"

I parcheggi di via Giulio Cesare sono stati ridisegnati per motivi di sicurezza. Così il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro, risponde alle critiche sulle modifiche che diminuiscono il numero degli stali di sosta su una delle strade più trafficate di Vasto. "I parcheggi a pagamento - precisa l'ufficiale - sono rimasti invariati nel numero poiché oggetto di bando pubblico, messi a norma rispetto alle loro dimensioni".

Del Moro e l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello, replicano alle polemiche diramando un comunicato stampa.

"Il provvedimento messo in atto, ritenuto necessario - afferma il comandante - era stato anche sollecitato fortemente dai residenti della zona ravvisando la pericolosità delle intersezioni situate nel tratto da Via Pietro Suriani a Corso Mazzini. La scarsa visibilità delle predette strade in uscita verso Via Giulio Cesare e la larghezza della carreggiata risultavano improprie rispetto alle norme di sicurezza regolate dalla Codice della strada. Le aree di sosta preesistenti a pagamento inoltre non risultavano a norma rispetto alle disposizioni del C.d.S. in un contesto di circolazione veicolare poco fluida e pericolosa. I parcheggi a pagamento sono rimasti invariati nel numero poiché oggetto di bando pubblico, messi a norma rispetto alle loro dimensioni. Per quanto riguarda i parcheggi gratuiti, modificati nella loro disposizione, si è provveduto a recuperare l’area antistante l'ex Comando della Polizia Stradale, dove in precedenza vigeva il divieto di fermata. Con questa operazione si è inoltre uniformata la medesima disposizione su tutta Via Giulio Cesare, soluzione già da diverso tempo attuata da Via Bachelet fino a Via Ciccarone apprezzata e condivisa dai cittadini".

“Si è operato - sostiene l’assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - nel pieno rispetto del decreto di sicurezza, il decreto legislativo 285 del '92 e il relativo regolamento di esecuzione del nuovo dcodice della strada, il Dpr 495 del 92. Ci meraviglia che ogni qualvolta si proceda ad adeguare la segnaletica alle norme di sicurezza e quindi nel pieno rispetto della legge e nell’interesse della collettività si registrino inutili strumentalizzazioni. Non dimentichiamo le innovazioni apportate in alcune strade cittadine, l’ultima in Via Ciccarone, che alla fine hanno riscontrato consenso e condivisione totale da parte dei cittadini e degli esercenti. Stiamo parlando di una zona altamente servita da ampie aree di sosta nelle immediate vicinanze”.