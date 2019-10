Buon piazzamento di Nicolino ’Zuzù’ Catalano alla Bucharest Marathon

Il podista vastese Nicolino Zuzù Catalano è tornato a casa soddisfatto dalla sua ultima impresa sportiva che, domenica scorsa, lo ha visto tra i protagonisti della Bucharest Marathon. In una giornata di sole con temperature oltre i 35 gradi, l'aeroplanino vastese ha corso i 42,195 km. sul percorso che si sviluppava nel centro della capitale romena in 2h52'51'', molto vicino al suo record personale. Con questo risultato si è piazzato al 30° posto assoluto, sui 914 che hanno tagliato il traguardo, primo degli italiani in gara.

Questo buon risutato è arrivato a due settimane di distanza da un'altra gara europea. Catalano, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, aveva partecipato alla Maratona di Varsavia correndo in 2h57'28'', classificandosi in 66ª posizione sui 4547 podisti arrivati.

Dopo questi due buoni risultati nelle gare europee Catalano cercherà di migliorare il suo personale sulla distanza. "Sto decidendo dove correrò la prossima gara", commenta Zuzù che continua ad allenarsi e correre con tanta passione e la sua proverbiale simpatia.