"Osservatori" sospetti tornano a scrutare le case di Vasto Marina

Gli osservatori sospetti sono tornati a Vasto Marina. Era già successo a marzo, quando tre segnalazioni erano giunte a Zonalocale nel giro di tre giorni [LEGGI]. Le forze dell'ordine avevano intensificato i controlli.

Si piazzano davanti alle proprietà private: cancelli, giardini, sui marciapiedi a breve distanza da ingressi e finestre al piano terra. Scrutano con attenzione per capire chi e quanti sono gli abitanti delle singole case e le loro abutudini: quando escono e quando rientrano.

Anche stavolta, come sette mesi fa, un uomo sospetto è stato visto aggirarsi nel quartiere tra via Spalato e via Puccini, una zona in cui alle palazzine si alternano abitazioni unifamiliari e bifamiliari. Indossava un giubbino scuro, probabilmente blu, di cui si era infilato il cappuccio in testa.